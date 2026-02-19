Promueven la robótica en más municipios

Elfego Emilio Quintana de la Cruz, docente de programación, bases de datos, estadística e informática, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en Huixtla, comentó que realizarán el taller y concurso de robótica “Tecnología, Innovación y Competencias Digitales en Acción”.

Indicó que esto tiene el objetivo de fortalecer las habilidades tecnológicas, creativas y de resolución de problemas del estudiantado de la licenciatura en Tecnologías e Innovación Digital.

Espacio de vinculación

A la par, esta actividad académica servirá como un espacio de vinculación con estudiantes del nivel medio superior, quienes podrán conocer una opción de formación profesional, acorde con los retos tecnológicos del presente y del futuro, detalló.

Explicó que la capacitación dirigida a las cuatro generaciones de estudiantes en curso, integrará conocimientos abordados en las distintas asignaturas del plan de estudios, como ha ocurrido anteriormente mediante el desarrollo de proyectos.

Propósitos

Las actividades, que se llevarán a cabo entre febrero y marzo del presente año, permitirán que participantes y asistentes conozcan los principios de la construcción y programación de robots, así como su conexión y manipulación con dispositivos celulares.

En un contexto más amplio, este programa educativo está orientado a formar profesionistas capaces de proponer, diseñar e implementar soluciones innovadoras a problemáticas propias del campo de la computación, además de administrar infraestructura tecnológica para atender necesidades en entornos globales, multidisciplinarios y sustentables.