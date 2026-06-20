Promueven preservación de lenguas originarias

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas a través de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas (ETDA) del Campus IV y en colaboración con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), inauguró el Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa Aplicada a la Comunicación Intercultural de Lenguas Mayas.

Esta iniciativa académica orientada a fortalecer la preservación, promoción y revitalización de las lenguas originarias mediante el uso de tecnologías emergentes, se desarrolla a través de plataformas digitales.

Durante el acto inaugural, la directora Encargada de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Vanessa Benavides García, señaló que este diplomado representa una valiosa oportunidad para integrar la tecnología, la educación y la interculturalidad como herramientas que contribuyan al fortalecimiento de las lenguas originarias.

Reconocen a la comunidad

En representación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, reconoció el esfuerzo de la comunidad académica de la ETDA para consolidar este proyecto de cooperación internacional.

De igual forma, expresó su reconocimiento a los representantes de las distintas comunidades lingüísticas participantes, al señalar que este tipo de iniciativas constituyen un paso significativo para valorar la riqueza cultural de los pueblos originarios y fortalecer los lazos de colaboración entre México y Guatemala en favor de la preservación y revitalización de las lenguas mayas.

El Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa Aplicada a la Comunicación Intercultural de Lenguas Mayas está integrado por cinco módulos coordinados por el Cuerpo Académico Unach-CA-178 “Tecnologías Emergentes para la Transformación Digital”, consolidando una alianza académica internacional entre México y Guatemala en materia de innovación tecnológica e interculturalidad.

En esta primera edición participan representantes de diversas comunidades lingüísticas de Guatemala, entre ellas Uspanteka, Mam, Poqomam, Akateka, Ixil, Sipakapense y Chalchiteka, quienes fortalecerán sus competencias para el aprovechamiento de herramientas de inteligencia artificial generativa en proyectos de comunicación, educación y preservación lingüística.