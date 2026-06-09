Promueven prevención de la violencia contra mujeres

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través de la Unidad de Igualdad de Género, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), llevó a cabo la charla testimonial “Mujer Valiente”, con el propósito de promover la igualdad de género, prevención de la violencia y fortalecimiento de entornos seguros y respetuosos.

La actividad se realizó en el marco de las acciones conmemorativas por el Día Estatal de las Mujeres, atendiendo las políticas públicas de igualdad de género y los lineamientos establecidos para fortalecer la sensibilización y concientización en favor de los derechos de las mujeres.

Compromiso institucional

En representación del director general del Cecytech y coordinador estatal del Telebachillerato Comunitario de Chiapas (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, asistió la secretaria técnica, Farah Olguín Navarrete, quien refrendó el compromiso institucional de impulsar acciones que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

A su vez, la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Cecytech, María de Jesús Velázquez Hernández, expresó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la conciencia social y cultura de respeto entre las y los integrantes de la comunidad educativa, promoviendo espacios seguros donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente y libres de cualquier tipo de violencia.

Por su parte, el comisario Ever Salazar Ruiz, titular de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, manifestó que la prevención y sensibilización son herramientas fundamentales para erradicar las conductas violentas, por lo que destacó la importancia de acercar información y orientación a las juventudes para fomentar relaciones basadas en el respeto, empatía e igualdad.

Finalmente, la charla “Mujer Valiente” permitió generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la importancia de identificar, prevenir y denunciar las distintas formas de violencia, reafirmando el compromiso del Cecytech de impulsar acciones que promuevan la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y el bienestar integral de la comunidad educativa.