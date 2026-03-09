Promueven prevención del delito de extorsión

La Fiscalía Antisecuestro continúa realizando acciones de prevención del delito de extorsión en hoteles y colonias de la capital chiapaneca, por lo que el personal se presentó en las instalaciones del hotel Makarios, para difundir información sobre el delito de extorsión telefónica y sus modalidades, además de invitar a usar la aplicación No te Enganches y distribuir trípticos informativos sobre la extorsión y el uso responsable de redes sociales

Esta actividad fue solicitada por el personal gerencial, toda vez que en las instalaciones del establecimiento se reportó la comisión del delito de secuestro virtual.

De igual forma, en la colonia La Misión, se instalaron dos stands informativos en el parque recreativo Los Osos y en la Unidad Deportiva, donde se tuvo proximidad ciudadana con el objetivo de platicar sobre el delito de extorsión telefónica; se les hizo del conocimiento la línea de emergencia y el uso de la aplicación gratuita No te Enganches.

Acciones

También, se recorrieron establecimientos comerciales en las avenidas principales, distribuyendo avisos de seguridad, trípticos y difundiendo la línea de emergencia para denunciar la comisión de un delito, y que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecerlo y fincar responsabilidades.