Promueven respeto a las personas con discapacidad

Con el propósito de facilitar el acceso a servicios y promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, se llevó a cabo la primera jornada del programa “Mi Barrio Inclusivo” en la plazuela del barrio de Mexicanos, en San Cristóbal de Las Casas.

Los asistentes realizaron trabajos de accesibilidad, orientación y entrega de tarjetones para el uso de espacios exclusivos.

Organizador

Homer Luis Sevilla Flores, coordinador para la Atención de Personas con Discapacidad, informó que la iniciativa busca acercar los servicios de esta área y la orientación de otras dependencias gubernamentales a los habitantes de distintos barrios y colonias de la ciudad.

Durante la jornada se realizaron trabajos de pintura y señalización de espacios azules y rampas, además de brindar información sobre servicios de inclusión y entregar tarjetones del programa Espacio Azul, destinado a facilitar el uso de espacios para personas con discapacidad.

Se informó que el programa continuará con acciones para mejorar la accesibilidad y promover entornos incluyentes en distintos puntos de San Cristóbal de Las Casas.