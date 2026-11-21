Con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y promover la salud mental como eje fundamental para la reconstrucción del tejido social, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal acudió como invitado a la conmemoración del 43 aniversario del grupo “Infonavit Grijalva 83” de Alcohólicos Anónimos (A.A.), llevado a cabo en la colonia Infonavit Grijalva de Tuxtla Gutiérrez.

Charla preventiva

Como parte de la jornada, el psicólogo de la Unidad tuvo una participación mediante la plática enfocada en la prevención de adicciones, la gestión emocional y el acompañamiento familiar. Durante su intervención, el especialista subrayó que el alcoholismo es una enfermedad que afecta tanto al individuo como a su entorno cercano, por lo que el apoyo psicológico y los grupos de ayuda mutua representan herramientas vitales para lograr una rehabilitación integral y sostenida.

Destacó que los grupos de A.A. y la terapia profesional no son rivales, sino complementos ideales. Señaló que la disponibilidad ininterrumpida de la comunidad (24/7) y la catarsis basada en la empatía son herramientas poderosas para prevenir la “borrachera seca” y sostener el bienestar emocional.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de impulsar acciones de prevención que fortalezcan la salud mental, fomenten entornos familiares saludables y promuevan la participación ciudadana.