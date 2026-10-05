Promueven seguridad entre estudiantes en el Cecytech

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), llevó a cabo en el Plantel 34 Real del Bosque la jornada del programa “Activa tu casco, activa tu vida; por una comunidad segura sobre ruedas”, con el propósito de fomentar la educación vial, el autocuidado y la prevención de accidentes entre las juventudes.

En representación del director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, el director Académico, Rogelio Denis Castañeda, destacó la importancia de fortalecer la prevención y la responsabilidad vial entre las y los estudiantes.

Objetivo

Por su parte, el subsecretario Vial Preventivo y de Turismo, Guillermo López Murúa, resaltó la importancia de fomentar el respeto a las normas de tránsito y el uso adecuado de los equipos de protección.

Durante la jornada, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva brindó orientación sobre el uso correcto del casco, la conducción responsable y la identificación de riesgos viales.

Asimismo, las y los estudiantes participaron en módulos interactivos y demostraciones con simuladores de choque para reforzar sus conocimientos sobre seguridad vial.

Finalmente, el Cecytech destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para fortalecer la prevención y el bienestar de su comunidad estudiantil.