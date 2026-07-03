Promueven talleres “Mujeres que Construyen”

Dentro de las acciones para el impulso y fortalecimiento del desarrollo y participación de las mujeres en la construcción de una frontera sur con mayores oportunidades, dan seguimiento a la colaboración entre la Subsecretaría de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Secretaría de la Frontera Sur y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas.

Como parte de esta estrategia, el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico, Carlos Siles, sostuvo una reunión de seguimiento con la ingeniera Shandy Rodríguez, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, para revisar los avances de los talleres “Mujeres que Construyen la Frontera Sur Industrial”, que busca capacitar para enfrentar retos de oportunidades y desarrollo tanto en la vida diaria como lo que implicarán los Polos de Desarrollo Industrial para el Bienestar en esta región de Chiapas.

Este horizonte implica nuevas oportunidades que atraerán inversión productiva, generarán empleos bien pagados que requerirán personal capacitado y con ello detonarán industrias limpias y agroexportadoras. En este caso, entre la institución del gobierno y el Colegio de Ingenieros se asume capacitación en distintas modalidades y especialidades; sin embargo, señalan que se está trabajando de manera inicial en electricidad básica, reparaciones del hogar, manejo seguro de herramientas e instalaciones básicas.

Durante el encuentro, Carlos Siles reconoció el liderazgo y compromiso de la ingeniera Shandy Rodríguez, cuyo trabajo demuestra que la participación de las mujeres son fundamentales para impulsar el desarrollo socioeconómico.