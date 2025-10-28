Promueven transporte libre de violencia

Este lunes fue presentado el programa San Cristóbal se Mueve con Respeto para promover un transporte libre de violencia hacia las mujeres.

Se dio a conocer que se trata de una estrategia integral que busca fomentar la igualdad, la seguridad y la no violencia hacia las mujeres en el ámbito del transporte público.

Certificarán a conductores

El programa contempla la capacitación y certificación de conductores y conductoras de transporte público, con el propósito de promover un servicio seguro, empático y libre de violencia.

“Queremos un transporte público que no solo sea eficiente, sino también humano y respetuoso. La movilidad también significa moverse con dignidad, sin miedo y con confianza”, dio a conocer la autoridad municipal.

Transportistas se suman

En el acto, William Ozuna, delegado de la Amotac en San Cristóbal, acompañado de representantes de agrupaciones de taxistas, expresó su respaldo al gobierno municipal.

Señaló que el incidente ocurrido el pasado 21 de octubre fue un malentendido y reafirmó el compromiso del gremio transportista para sumarse al proyecto de la presidenta en favor del bien común y de la seguridad de las mujeres sancristobalenses.

La presidenta municipal, Fabiola Ricci, anunció que las capacitaciones se realizarán los días 4, 5 y 6 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del Sedeco del Rastro.