Promueven una justicia cercana y humanista

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, realizó un recorrido junto al presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, por las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) y el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), en la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez.

Mejoras en la atención

Esta visita permitió identificar los requerimientos y las necesidades para poder replicar estos modelos de atención en el municipio de Comitán, impulsando mejoras en la atención a la ciudadanía, tanto en el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como en la consolidación de un sistema de justicia más accesible en materia familiar, logrando resultados sustantivos, gracias al trabajo coordinado con los municipios, por el bienestar de la sociedad chiapaneca.

Nueva ERA de justicia

En este contexto, Moreno Guillén destacó que estos esfuerzos forman parte de una Nueva ERA de la justicia en Chiapas, en la que el servicio se rige bajo una perspectiva de interseccionalidad, priorizando la atención a niñas, niños y adolescentes (NNA), el fortalecimiento de la familia y la promoción del diálogo como herramienta fundamental para la resolución de conflictos, con el objetivo de construir entornos seguros y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.