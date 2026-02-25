﻿﻿
Promueven uso eficiente de la plataforma RTEC

Febrero 25 del 2026
Implementación de sistemas digitales representa un avance significativo en la modernización de la gestión pública. Cortesía

Con el propósito de fortalecer los procesos de supervisión, control y transparencia en la ejecución de la obra pública estatal, se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a los distintos colegios vinculados al sector, enfocada en el uso y correcta operación de la plataforma Responsable Técnico de Empresa Constructora (RTEC), herramienta tecnológica diseñada para optimizar los mecanismos de verificación y seguimiento.

En su participación, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), destacó que la implementación de sistemas digitales representa un avance significativo en la modernización de la gestión pública, ya que permite contar con información oportuna, confiable y verificable. Subrayó que la plataforma RTEC fortalece la coordinación interinstitucional y promueve una supervisión externa más eficiente, alineada a los principios de legalidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

