Promueven uso eficiente de la plataforma RTEC

Con el propósito de fortalecer los procesos de supervisión, control y transparencia en la ejecución de la obra pública estatal, se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a los distintos colegios vinculados al sector, enfocada en el uso y correcta operación de la plataforma Responsable Técnico de Empresa Constructora (RTEC), herramienta tecnológica diseñada para optimizar los mecanismos de verificación y seguimiento.

En su participación, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), destacó que la implementación de sistemas digitales representa un avance significativo en la modernización de la gestión pública, ya que permite contar con información oportuna, confiable y verificable. Subrayó que la plataforma RTEC fortalece la coordinación interinstitucional y promueve una supervisión externa más eficiente, alineada a los principios de legalidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción.