Pronostican buen tiempo para Chiapas

El pronóstico meteorológico extendido para las próximas 96 horas, del 4 al 8 de enero de 2026, indicó que el estado de Chiapas continuará con condiciones en su mayoría secas y estables, con bajo potencial de precipitaciones en la mayor parte de su territorio, de acuerdo con los avisos de alertas tempranas de Protección Civil (PC) del estado y datos meteorológicos disponibles.

El clima en la entidad se mantendrá estable, con bajo potencial de lluvias y temperaturas moderadas por el día, aunque seguirá el riesgo de evento de “norte” con rachas de viento.

Pronósticos

Durante estos días, los pronósticos señalaron que la mayor parte del estado experimentará cielos despejados a nublados parciales, con temperaturas diurnas moderadas, que rondarán entre los 20 °C y 27 °C aproximados, mientras que las mínimas podrían descender por la noche, en especial en regiones altas y del altiplano.

Los modelos también reflejan que las lluvias serán escasas o nulas, con muy baja probabilidad de precipitaciones significativas en zonas como Comitán y Tuxtla Gutiérrez, lo que refleja la tendencia general del clima seco típico de enero en la región.

Vientos

Pese al predominio de buen tiempo, las autoridades meteorológicas han alertado sobre un evento de “norte” con rachas de viento del norte-noroeste moderadas a fuertes, alcanzando entre 25 y 40 km/h, en la región Norte y Costa del estado.

Estos vientos pueden generar sensación térmica más fresca y representación de polvo en zonas abiertas.

En cuanto al volcán Tacaná, que se ubica en la frontera entre Chiapas y Guatemala, forma parte de la Reserva de la Biosfera homónima, no existen reportes recientes de actividad eruptiva significativa en las últimas semanas.

Condiciones meteorológicas

Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas recientes y el clima frío en las zonas altas han llevado a las autoridades a cerrar de forma temporal los accesos a la zona volcánica por precaución, en particular por lluvias intensas, granizo y heladas, que complican el tránsito y representan riesgos para visitantes y personal de montaña.

Por último, autoridades pidieron a la población mantenerse informada con los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil (PC) de Chiapas.