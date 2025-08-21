Pronostican intenso temporal para Chiapas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Hidrometeorológico Regional de “Tuxtla Gutiérrez” alertaron a la población sobre la llegada de un temporal lluvioso que se prevé afecte con especial intensidad al estado de Chiapas, como consecuencia de la interacción de un canal de baja presión y la onda tropical número 24.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones atmosféricas propiciarán lluvias de fuertes a intensas con un pico máximo de actividad el día de hoy jueves 21 y el viernes 22 de agosto.

Para este jueves, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en las regiones centro y sur de Chiapas, acompañadas de vientos del Este y Sureste con intensidades de 30 a 40 km/h.

El viernes, se mantendrá la misma alerta para el norte y sur del estado, con acumulados similares que podrían generar inundaciones en zonas bajas y deslaves en áreas montañosas.

Se prevé que el temporal comience a disminuir su intensidad el sábado 23, aunque se mantendrán las lluvias centradas en el sur del estado de acuerdo a SMN.

Temperaturas

Las temperaturas para el estado oscilarán entre los 12°C como mínima en las zonas serranas y los 40 °C como máxima, creando un ambiente cálido y húmedo característico de la temporada.

Las autoridades meteorológicas atribuyen este evento a la combinación de la onda tropical número 24, que se desplazará sobre el sureste del país, y un canal de baja presión, lo que generará inestabilidad atmosférica y un significativo ingreso de humedad desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

Ante este pronóstico, se recomienda a la población chiapaneca extremar precauciones. Se insta a evitar cruzar vados, ríos o zonas de inundación; estar atentos a los avisos oficiales de Protección Civil; revisar el correcto funcionamiento de desagües y techos en sus viviendas; y disponer de un plan familiar de emergencia.