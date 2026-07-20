Pronostican lluvias fuertes para Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Frontera Sur y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que durante los próximos días se mantendrán condiciones favorables para lluvias en el sureste del país, derivadas de la interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos una vaguada en altura, canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos y el ingreso de humedad del Océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, en Chiapas las lluvias de mayor intensidad se presentarán el miércoles 22 de julio, cuando se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes debido al flujo de aire húmedo proveniente del Pacífico, favorecido por el desarrollo de una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano.

Riesgos

La dependencia explicó que las precipitaciones previstas podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, inundaciones urbanas y posibles deslaves en zonas montañosas o con pendientes pronunciadas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil (PC).

Para este lunes 20 de julio, el pronóstico contempla intervalos de chubascos en Chiapas y Tabasco, mientras que Guerrero y Oaxaca registrarán lluvias puntuales fuertes debido a la influencia de un canal de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos y una vaguada en altura.

Otros estados

El martes 21 de julio persistirán estas condiciones meteorológicas. En Guerrero se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que Chiapas, Oaxaca y Tabasco mantendrán intervalos de chubascos.

Asimismo, Conagua señaló que continuará un ambiente diurno caluroso a muy caluroso en las planicies y regiones costeras del sureste mexicano, mientras que en las zonas montañosas prevalecerá un ambiente templado a cálido.