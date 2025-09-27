Pronostican lluvias fuertes para el fin de semana

“Los acumulados más relevantes de precipitaciones se esperan de viernes a domingo en Chiapas”, advirtió el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, que mantiene un pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes, en el rango de los 50 a 75 mm en distintas regiones de la entidad.

Durante las próximas 96 horas, se espera la interacción de canales de baja presión extendiendose sobre el interior del país, el aporte de humedad proveniente del golfo de México, mar Caribe y océano Pacífico, así como la influencia de la zona de convergencia intertropical debido a la cercanía a las zonas costeras del área de vigilancia, favorecerán un escenario de lluvias significativas en la región.

Pronóstico diario

Para el día sábado, los acumulados de lluvia más importantes se esperan en las regiones Maya, Tulijá, Bosques, Norte, Mezcalapa, Meseta Comiteca, Istmo Costa, Soconusco y Selva, de acuerdo a los gráficos que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su Pronóstico Meteorológico especial por cuencas para el Sureste Mexicano a 96 horas.

El domingo estas mismas regiones resentirán las precipitaciones máximas en el estado, con acumulados que podrían alcanzar los 75 mm.

El SMN advierte que para inicios de semana, en la tarde del día lunes, podría acercarse otra onda tropical, la posible número 35, lo que generaría un aumento en las precipitaciones en la región.

En cuanto a las condiciones ambientales, se espera cielo medio nublado durante la mayor parte del periodo, con un ambiente templado a cálido en zonas de montaña (24 a 28 °C) y caluroso a muy caluroso en planicies y costas (30 a 37 °C).