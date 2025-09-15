Pronostican lluvias intensas durante Fiestas Patrias

Altas probabilidades de lluvias coincidirán con las festividades del 15 y 16 de septiembre. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), precipitaciones de fuertes a intensas se resentirán en la región durante los próximos tres días.

En conjunto serán canales de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica, la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y otra vaguada en niveles altos los que ocasionarán el temporal.

Pronóstico patrio

Para este lunes 15 de septiembre, día en que se conmemora el Grito de Independencia, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en las regiones occidental, sur y norte de Chiapas.

Las condiciones se extenderán hasta el martes 16, día del desfile militar, trasladándose e intensificándose en las zonas norte y oriental del estado, donde se esperan nuevamente lluvias puntuales intensas.

El miércoles 17 de septiembre continuará el patrón de mal tiempo, manteniéndose la previsión de lluvias muy fuertes a intensas especialmente en el norte y el este de la entidad.

El SMN advierte que estas precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Temperaturas

Si va a ir a la playa, tome sus precauciones, se pronostica oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Chiapas durante este periodo.

Las temperaturas máximas para el estado oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius (°C), propias de la temporada. En zonas de montaña las máximas rondarán los 23 a 27 °C, con mínimas que caerán hasta los 13 °C.

Las autoridades estatales y de Protección Civil hacen un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones ante las lluvias durante los eventos festivos y evitar cruzar vados o cauces de ríos crecidos.

Se recomienda planificar los traslados con antelación y atender cualquier indicación de las autoridades, con el fin de garantizar la seguridad durante estas celebraciones patrias.