Pronto disfrutarás del MUCH con realidad virtual

El Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, podría alcanzar un logro histórico con la digitalización tridimensional completa, lo que permitirá a visitantes vivir una nueva experiencia de recorridos de salas, a través de gafas de realidad virtual tipo Oculus Quest.

El proyecto se está desarrollando con el apoyo de estudiantes universitarios que utilizan herramientas de fotografía con drones y modelado 3D en maya; se convertiría en el primer museo en México con esta tecnología.

Uno de los objetivos de esta administración, se enfatizó, “es impulsar la ciencia y el desarrollo de tecnologías en el estado”, a fin de impulsar la innovación cultural y tecnológica.

Proyecto

El director de la Agencia Digital Tecnológica de Chiapas, Jovani Salazar Ruiz, explicó que el proyecto MUCH 3D es un avance significativo en el tema de la realidad virtual con gafas en tercera dimensión, lo que permitirá las personas interactuar.

Uno de los temas relevantes, detalló, es que son manos chiapanecas las que están diseñando todos los pormenores de esta digitalización, y se espera que el museo esté a la altura de lo que ofrecen otros espacios ubicados en Estados Unidos o Londres.

Se indicó que esto “fortalece e impulsa el desarrollo de tecnologías con alto potencial de exportación a otros estados y países, demostrando que el talento chiapaneco puede competir y destacar en el ámbito internacional”.

En la primera etapa de la estrategia los trabajos se extenderán al primer trimestre de 2026. La Aditech pretende que eso se convierta en una base para nuevas experiencias científicas y educativas, pero ahora en un mundo tridimensional.

Todos los esfuerzos para este avance los encabeza Carlos Eduardo Velázquez Ramírez; con esto muy pronto el MUCH pasará a una siguiente etapa para recorrer las salas y las exposiciones con una experiencia inmersiva de última generación.