Propietarios y poseedores pagan impuesto predial

Onécimo Méndez Nandayapa, tesorero municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, informó que el pago predial es un impuesto que se realiza cada año por parte de sus propietarios, pero también de quienes aparecen bajo la figura de poseedor en el recibo.

Información

En el marco de una conferencia de prensa para aclarar las figuras de “propietario” y “poseedor”, que se indican en los recibos del pago del impuesto predial, dijo que son situaciones distintas: mientras uno tiene escrituras de su predio el otro está en trámite.

“El propietario es cuando ya cuentan con una escritura pública o en traslado de dominio; el poseedor es cuando sigue el predio en propiedad del Estado, Delegación o Municipio y se encuentra en proceso de regularización escritura, pero aun no es propietario del predio”.

Luego de los diversos rumores que se generaron en relación a la figura de poseedor y sobre el presunto hecho de que el Ayuntamiento de Tuxtla iba a quitarles sus predios a los que estuvieran en ese concepto, el especialista dijo que esto es completamente falso.

“En ningún momento haremos cambios a ninguna de las propiedades, excepto cuando haya un traslado de dominio, que es un impuesto que también se paga y se da únicamente por venta, por donación y por herencia o por una permuta, que son los únicos elementos jurídicos que pueden hacer un cambio de propietarios”.

Figura de poseedor “no es ilegal”

Agrego que, “las propiedades del Municipio, del Estado o del gobierno, en el contexto general, son propiedades taza 0, cuando comienza un proceso de regularización de tenencia de la tierra es cuando el ciudadano se va a posesionar de un lote de manera irregular, de manera que se lo vendieron de buena fe. Es una posesión de un predio que tiene el Ayuntamiento, en el momento cuando inicia los trabajos de posesión del bien, Tenencia de la Tierra me informa que inició un proceso de la adquisición de un bien y en ese momento se genera los recibos de pago para que le genere un derecho y pueda iniciar un trámite de traslación de dominio, no es de manera arbitraria, existe en la ley, el recibo oficial que se maneja no da derecho a la propiedad, un recibo de pago a mi nombre es que ya es mío, no hay formas para hacer el cambio de propietario”, dijo.

Finalmente, Onésimo Méndez agradeció a la ciudadanía tuxtleca por acudir a realizar sus pagos prediales de manera puntual y aprovechar los descuentos en el pago de este impuesto, el cual se verá reflejado en beneficios como alumbrado publico, calles, servicio de agua potable, entre otros.