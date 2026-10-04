Propone Cabildo a alcaldesa interina en Suchiapa

La presidenta de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain y Mario Guillén Guillén, recibieron en el Poder Legislativo a las y los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Suchiapa.

Garantizan la paz

En la reunión, coincidieron en la importancia de garantizar la paz y la gobernabilidad en el municipio, con la finalidad de que sus habitantes gocen de bienestar y la representatividad política y administrativa.

Ante ello, las y los integrantes del Cabildo presentaron por unanimidad -previo acuerdo y consenso- nombrar a la cuarta regidora Daniela Guadalupe Flores Chanona, como presidenta municipal de Suchiapa, ante la ausencia al cargo de Jorge “N”, detenido la madrugada de este sábado 3 de octubre.

Será analizada

Los presidentes de los órganos internos del Congreso del Estado recibieron la propuesta, la cual tendrá que ser analizar y votada en próximos días.

La Sexagésima Novena Legislatura refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera inmediata por el bienestar, la paz y la gobernabilidad de Chiapas.