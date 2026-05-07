Propone diputada Ley de Paradas Seguras y Dignas

En el marco de los trabajos legislativos, la diputada Marcela Castillo Atristain presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de ley denominada Paradas Seguras y Dignas, cuyo objetivo es garantizar espacios de espera del transporte público libres de violencia para las mujeres, quienes representan el 75 por ciento de la población usuaria de este servicio en la entidad.

Durante su intervención, la legisladora destacó que la iniciativa surge de un proceso de escucha activa, particularmente del programa La Tribuna Es Tuya, donde mujeres adolescentes y ciudadanas expresaron su temor cotidiano al utilizar paradas de autobús.

La propuesta, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, establece criterios técnicos claros para transformar los espacios de movilidad con perspectiva de género, retomando los lineamientos de la guía “Calles seguras: Caminemos Unidas”, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Características

Entre los estándares mínimos que deberán cumplir las paradas se encuentran: Iluminación preferentemente con luz blanca, ausencia de obstáculos visuales (vegetación sin podar, muros ciegos, lotes baldíos, mobiliario mal ubicado).

Señalización visible para orientar a usuarias y usuarios, condiciones de seguridad, colectividad y accesibilidad.

La diputada subrayó que estos parámetros no son nuevos, sino que ya existen y responden a las medidas establecidas en la Declaratoria de AVG en Chiapas.