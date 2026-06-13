Proponen a presidenta del Colegio de Ingenieros

Shandy Nataly Rodríguez Castillo, actual presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas A.C., cobró relevancia dentro del gremio de la ingeniería estatal al recibir el respaldo y la confianza de diversos colegios de ingenieros de Chiapas para integrar y encabezar una de las propuestas que conformarán la terna para la Dirección General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech).

El respaldo otorgado representa un reconocimiento a su trayectoria profesional, capacidad de gestión y liderazgo al frente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa, donde ha impulsado proyectos y fortalecido la participación del gremio en temas estratégicos para el desarrollo de la entidad.

Resultado de unidad

Al agradecer la distinción, Rodríguez Castillo destacó que este apoyo no constituye un logro individual, sino el resultado de la unidad, el esfuerzo y el compromiso de las y los ingenieros chiapanecos que trabajan diariamente por el crecimiento y la transformación de Chiapas.

Asimismo, reconoció el respaldo de integrantes de colegios de ingenieros, cámaras empresariales, instituciones educativas, organismos de profesionistas, asociaciones civiles y representantes del sector productivo, quienes han confiado en una propuesta sustentada en la experiencia, la responsabilidad y una visión de futuro.