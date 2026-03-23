Proponen alternativas para reforestar banquetas

La imagen que cada año adorna principalmente la avenida Central tapizada de flores amarillas es un sello de la ciudad en esta época, sin embargo, Manuel Rivera Jaramillo, encargado del Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda”, advirtió que el árbol de primavera no es la mejor opción para las banquetas.

Rivera Jaramillo explicó que el problema radica en que el robusto sistema de crecimiento afecta la infraestructura urbana, principalmente banquetas y pavimento, lo ideal es que estos árboles sean sembrados en parques o áreas abiertas donde puedan desarrollarse sin ningún problema.

Alteraciones

“El tipo de crecimiento de su base es muy amplio y tiende a provocar alteraciones en el cemento, adoquín e incluso en algunos cimientos” y añadió que sobre la propia avenida Central se observan ejemplares inclinados buscando espacio.

Ante esta problemática, el Jardín Botánico se presentó como una opción para que los ciudadanos puedan ser orientados a embellecer sus entornos sin dañar la infraestructura. Este espacio posee más de 130 especies que pueden ser alternativas propuestas para espacios urbanos.

El árbol de mulato se encuentra entre las opciones, esta especie posee una corteza vistosa, además de que su floración es discreta, ideal para banquetas y dar sombra.

Opciones

También el árbol de piojo tiene un follaje permanente, que puede podarse en forma de sombrilla y tiene un fruto vistoso.

Por otro lado, la “flor de mayo”, es una especie con variantes de color (blanca, roja, rosa, amarilla), es rústica, de cuidados mínimos y talla adecuada para espacios pequeños.

Finalmente el encargado Rivera Jaramillo recalcó que no todo tiene que ser un gran árbol, existen opciones ideales sobre todo para la zona urbana, sin la necesidad de recurrir a especies de gran porte que como el de primavera, que terminan buscando su espacio entre el concreto.