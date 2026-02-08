Proponen alza de multas por manejar ebrio

La presidenta municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel, indicó que los accidentes automovilísticos en la ciudad han aumento, sobre todo, por la cuestión del alcoholismo.

Ante esta situación, ha mandado una propuesta para aumentar la multa por conducir e ingerir bebidas embriagantes, señalando que San Cristóbal es uno de los lugares con las sanciones más bajas por este tema.

¿Medida preventiva?

Indicó que, en Chiapas, la media ronda entre los ocho mil y diez mil pesos, mientras que en San Cristóbal la multa es de mil 600 pesos.

El aumento, indicó la edil, tiene como propósito principal crear conciencia en la población sobre la importancia de elegir un conductor designado, por lo que es una medida de prevención.

Un acto inaceptable

Por su parte, la regidora Laura Montoya, a cargo de la Comisión de Salud del municipio, señaló que conducir bajo los efectos del alcohol no solo debería ameritar una sanción, sino ser un acto inaceptable.

Esto por el riesgo que conlleva no solo para el conductor, indicó, sino para las personas inocentes que transitan por la vía pública.

La edil también señaló que los temas penales serán punto y aparte del tema administrativo, y los implicados deberán acatar lo que indiquen las modificaciones a nivel estatal.