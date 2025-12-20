Proponen aplicar fotomultas para reducir accidentes

Debido a la cantidad de accidentes que se han registrado en el tramo carretero (vía cuota) que conecta a San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez, una de las propuestas para reducir los percances es que se implementen las fotomultas, remarcó Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente en Chiapas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

La idea, indicó, es que aquellas personas que conducen un vehículo y no respeten la normatividad sean sancionados y que paguen esa multa antes de cruzar la caseta.

El proyecto fue presentado ante las autoridades federales para que pueda implementarse en el 2026, con el propósito de disminuir los accidentes dentro de una zona que, consideró, se ha vuelto peligrosa.

Piden acciones preventivas

Además de esto, remarcó el líder del sector, la concesionaria también debe implementar mayor señalización en toda la vía y, agregó, se tiene que invertir más dinero para que la ampliación sea en todo el tramo carretero.

Rayo Cruz sumó, como una acción preventiva, que haya mayor vigilancia en la supercarretera por parte de personal de la Guardia Nacional.

En el caso de la fotomulta, comentó que se trata de una estrategia que se aplica en otras zonas, y en Chiapas ayudará a que los mismos conductores respeten las señales para conducir.

De hecho, recordó que en las últimas horas volvió a ocurrir otro accidente en la supercarretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, el cual dejó personas lesionadas. “No hay que descartar que el operador es el primer responsable por esos accidentes, ellos son los que manejan el vehículo”, agregó.

Sin embargo, remarcó que urgen señalamientos para mantener a los conductores con un manejo preventivo en toda la trayectoria.

Propuesta

El proyecto de la fotomultas, indicó, puede implementarse a la brevedad, en el entendido de que muchos accidentes ocurren por imprudencia y para que el conductor esté consciente que es una supercarretera no una autopista.

Rayo Cruz enfatizó que la estrategia es viable, incluso en algunas partes de México ya aplica. “Que no nos espante la tecnología, aquí porque no lo vemos pero cuando brincamos el charco en otras partes ya está”.

Finalmente, comentó que un proyecto de esa magnitud le correspondería operar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el sector productivo empujará para que la fotomultas puedan consolidarse y antes de eso es importante que haya vigilancia.