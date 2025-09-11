Proponen crear Consejo Consultivo en la CEDH

La diputada Marcela Castillo Atristain presentó una propuesta para la creación del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, una medida que, afirmó, busca fortalecer la protección de las garantías individuales y, en particular, la libertad de expresión en la entidad.

Como legisladora e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Castillo Atristain subrayó que la iniciativa se enmarca en el compromiso de salvaguardar los derechos fundamentales de los periodistas y de todos los chiapanecos a estar informados, tal como lo establece la Constitución Mexicana.

“Como ustedes sabrán, la Constitución Política Mexicana protege los derechos fundamentales de los periodistas a través de la libertad de expresión y la libertad de información. Es por eso que siempre debemos de salvaguardar la libertad de expresión y el derecho de los chiapanecos y las chiapanecas de estar informados”, declaró.

La propuesta, explicó, se alinea con la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la cual prioriza la erradicación de todo tipo de violencia, ya sea digital, política o de género. “Es parte de nuestra responsabilidad el poder compartir con ustedes la propuesta que como diputada de esta Comisión de Derechos Humanos haremos llegar a la comisión”, añadió.

Castillo Atristain detalló que la figura del Consejo Consultivo no es una novedad, sino que ya se encuentra estipulada en el Artículo 30 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Su iniciativa busca cumplir con este mandato legal y proceder a su instalación formal, siguiendo el reglamento interior correspondiente y los términos jurídicos establecidos.

La legisladora dijo que el deber del Congreso del Estado es velar porque no se cometan violaciones a los derechos humanos y, de manera primordial, para que no se coarte la libertad de expresión de ningún ciudadano en Chiapas.