Proponen crear un modelo regional de negocios

La secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, reconoció la urgencia de construir una política económica que respete los derechos humanos de la población migrante, al mismo tiempo que detone polos de desarrollo en beneficio de todo Chiapas, creando un modelo regional de negocios.

Explicó que Chiapas y la zona fronteriza requieren convertirse en un polo industrial, para ello se requiere mano de obra, mucha de la cual es chiapaneca y otra tanta migrante.

Por ello, dijo, es necesaria una estrecha vinculación entre los municipios y la Secretaría de la Frontera Sur para que los alcaldes planteen sus vocaciones productivas y oportunidades de comercio y se presente un proyecto regional atractivo para inversiones, fortalecer la infraestructura productiva, generar empleos y agregar valor a la producción regional.

En este se deberían priorizar fortalezas como el café, mango, ecoturismo, palma, ganadería, entre otras sistemas de producción.

Dijo que a través del programa PyME Exporta, la Secretaría de la Frontera Sur impulsará acciones coordinadas con los municipios para fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, promover su vinculación con mercados internacionales y consolidar las cadenas de comercialización de los productos locales, contribuyendo a incrementar su competitividad y al desarrollo económico de la frontera sur.

Finalmente, dijo que a la par de esta creación de modelos de desarrollo, es necesario atender la Ley para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana del Estado de Chiapas, un instrumento jurídico que deberá regular la contratación de la mano de obra, en caso de que sean pertinentes.