Proponen impulsar la maricultura en Chiapas

Especialistas del sector privado plantearon impulsar la maricultura en Chiapas como una alternativa para reactivar la economía pesquera.

Enfatizaron que se trata de una rama especializada en la acuacultura dentro del cultivo de organismos marinos para productos alimenticios, tanto dentro de una sección cerrada del océano como en canales que se llenan de agua de mar.

Área de oportunidad

Señalan que en Chiapas, ante el estancamiento de la pesca tradicional y el aumento en la demanda de proteína marina, esta podría ser una buena opción.

Enrique Alberto Vázquez Constantino, director del Centro de Investigación y Estudios Sociales, Económicos y de Mercados del Sector Privado, afirmó que la estrategia actual no ha generado resultados favorables para los pescadores de la entidad.

Precisó que si persiste la actividad actual difícilmente se obtendrán resultados diferentes, por ello privilegió esta nueva estrategia.

Explicó que la captura en mar abierto se mantiene estancada en cerca de 93 millones de toneladas anuales desde la década de 1980, mientras el consumo de proteína marina ha crecido junto con la población.

Señaló que la diferencia ha sido cubierta por la maricultura. En 2022, por primera vez, la producción en este rubro superó a la pesca de captura a nivel mundial.

Agregó que China, desde los años 50, empezó a producir algas, luego ostras y peces. Hoy se estima que cerca del 36 por ciento de la producción mundial de peces, algas y moluscos proviene de este tipo de producción.

El investigador sostuvo que el litoral chiapaneco tiene condiciones para desarrollar esta industria, mediante la transformación de pescadores en maricultores y la construcción de ecosistemas de innovación que integren conocimiento en áreas como inteligencia artificial, biotecnología y farmacéutica.

“Tenemos especies que podrían generar medicamentos que hoy se utilizan para la atención del cáncer de colon o de próstata. También el colágeno marino tiene un mercado muy atractivo”, refirió.

Inversión

Propuso impulsar granjas de maricultura con capital privado y un enfoque endógeno, es decir, liderado por los propios pescadores chiapanecos, con apoyo de universidades, la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado y el sector privado.

Vázquez Constantino planteó que la estrategia debe enfocarse en productos premium, como algas, crustáceos, ostras, callo de hacha, langosta y peces de especies endémicas, en lugar de competir en sectores de bajo precio.

Adelantó que el sector privado desarrolla ya algunos proyectos que se darán a conocer en breve y que podrían convertirse en punta de lanza para el estado.