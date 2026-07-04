Proponen inversiones en gasoducto y concesiones

El Soconusco es una región de Chiapas que cuenta con un gran potencial para desarrollar proyectos que detonen su potencial económico y productivo; entre los más urgentes está un gasoducto, energía eléctrica eficiente con equipos modernos y actualizar el tema de concesiones de agua, pues las limitaciones actuales están frenando el desarrollo económico, señaló el presidente de Canacintra Tapachula, Abel Ruiz.

Expuso que esta región fue víctima de ancestrales desatenciones de gobiernos anteriores que la convirtieron en espacios de inseguridad y pobreza.

El líder empresarial indicó que sin infraestructura energética adecuada y sin certeza en el abasto de agua, la industria y el sector productivo no pueden crecer al ritmo que demanda la zona Costa, Sierra y Frontera.

“Necesitamos energía y luz para el desarrollo. Hoy estamos limitados por equipos obsoletos y por un esquema de concesiones de agua que ya no responde a las necesidades actuales. Eso frena inversiones y la generación de empleos”, afirmó Ruiz.

Atención a rezagos

Añadió que el gobierno que encabeza Eduardo Ramírez está apoyando a los productores de Chiapas, lo que ha abierto una ruta de diálogo con el sector industrial para atender los rezagos en infraestructura.

Canacintra Tapachula planteó que un gasoducto permitiría reducir costos de producción, atraer empresas y hacer más competitiva a la región frente a otros estados. De igual forma, pidió que se modernice la red eléctrica y se agilicen trámites para concesiones de agua con enfoque productivo.

El organismo empresarial llamó a los tres niveles de gobierno a coordinarse para concretar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico y eleven la calidad de vida en la frontera sur.