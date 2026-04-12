Proponen “Modelo Vietnam” de infraestructura rural

Con caminos de concreto, microobras hidráulicas y vivienda progresiva, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas presentó un proyecto piloto inspirado en la experiencia de Vietnam, durante un encuentro internacional encabezado por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

El presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, participó en una reunión de carácter global, cuyo objetivo fue fortalecer la cooperación económica, el intercambio de experiencias y la generación de vínculos estratégicos para el desarrollo regional.

El evento fue encabezado por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, acompañado del secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, así como representantes de cámaras empresariales y del sector hotelero y turístico.

Áreas clave

Durante el encuentro, el embajador de la República Socialista de Vietnam en México, Nguyen Van Haii, ofreció un panorama detallado sobre las oportunidades de inversión y cooperación económica en su país. Se destacaron áreas clave como comercio, turismo, tecnología y desarrollo industrial, sectores con alto potencial para la colaboración bilateral.

La propuesta más concreta surgió de la CMIC, a través de su coordinador de Relaciones Institucionales, Alonso Guzmán Jiménez, el organismo presentó el programa piloto denominado “Modelo Vietnam–Chiapas de Infraestructura Social Rural Integrada”, cuyos componentes son: caminos rurales de concreto simple, microobras hidráulicas comunitarias, vivienda progresiva adaptada al trópico, capacitación técnica local y compromiso con alianzas sostenibles.

Compromiso

La CMIC Chiapas refrendó su compromiso de impulsar alianzas que contribuyan al crecimiento sostenible del sector de la construcción y al fortalecimiento de la economía regional. La apuesta es clara: promover espacios de diálogo que permitan identificar oportunidades de desarrollo conjunto en un entorno global cada vez más interconectado.