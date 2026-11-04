Proponen proyecto para reducir riesgos de lluvias

La creación de un parque inundable en la zona norte de Tuxtla Gutiérrez es una de las propuestas de infraestructura verde planteada por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (Cedes) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con el objetivo de reducir los escurrimientos pluviales que afectan a las colonias ubicadas en las partes bajas de la ciudad.

Durante la ponencia “Infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza: propuesta del Parque Inundable Potinaspak”, el investigador Moisés Silva Cervantes y la ingeniera Ana Bonilla Villatoro, expusieron un proyecto que busca aprovechar un terreno donde el agua de lluvia se concentra de manera natural.

Plan

La propuesta contempla la creación de un espacio que permita retener temporalmente el agua durante las precipitaciones intensas, con lo que se busca disminuir la cantidad que desciende y reducir la presión sobre los cauces y la infraestructura urbana.

De acuerdo con los especialistas, el área de intervención se encuentra en las inmediaciones de colonias como Orquídea, Yuquis, Mirador y Shanká, donde identificaron condiciones topográficas que favorecen la concentración de agua.

El planteamiento considera conservar las características naturales del terreno y aprovecharlas para desarrollar un parque con áreas verdes, espacios de convivencia, juegos infantiles y zonas deportivas.

Espacios naturales

También se contempla la incorporación de vegetación regional y la recuperación de espacios naturales dentro de la ciudad.

Los especialistas señalaron que el parque no resolvería por sí solo el problema de las inundaciones, pero podría contribuir a atenuar sus efectos.

La propuesta también busca generar una reserva de agua que pueda aprovecharse en una zona donde algunas familias enfrentan dificultades para acceder al suministro de agua potable.

Recuperación

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de infraestructura verde, que incluye la captación de lluvia en viviendas, la reforestación y la recuperación de áreas naturales para favorecer la infiltración del agua y reducir la erosión del suelo.

Los investigadores destacaron que este tipo de intervenciones busca aprovechar la geografía existente y los recursos naturales para atender los riesgos asociados con las lluvias, al tiempo que se generan espacios públicos para la convivencia y el bienestar de la población.