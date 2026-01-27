Proponen que educación ambiental sea oficial en aulas

Asistentes al primer seminario de educación Ambiental, organizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable (CIDES), coincidieron en la necesidad de que el tema de la educación ambiental sea incluido en los programas de estudio oficiales en el país desde preescolar para crear conciencia sobre la urgencia de frenar la destrucción del plantea.

Al celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental que tiene lugar cada 26 de enero, agregaron que se debe de concientizar y revalorar muchas cosas que se han dejado a un lado sobre los problemas y crisis ambientales que estamos viviendo.

“Si no actuamos, cada vez tendrá el planeta más problemas afectando a todos los seres vivos”, dijo María Jane Rivas Damián, directora del CIDES, institución académica fundada en el 2011 y en la que se imparten 40 diplomados en modalidad virtual a través de nueve áreas de conocimiento, con la finalidad de fomentar la investigación científica, humanística y tecnológica para la generación e innovación de conocimientos en desarrollo sustentable.

Insistió en que “es urgente incrementar la educación ambiental. Es un eje transversal que debemos de trabajar todos y unir esfuerzos desde nuestras trincheras porque lo que estamos haciendo hoy tendrá consecuencias para las futuras generaciones”.

Señaló que como parte de las actividades del seminario, el CIDES entregó este lunes el primer reconocimiento a egresados, distinción que recayó en el maestro Alberto Isaac Montemayor Aguilar, presidente de la Asociación Civil Latiendo por Tamaulipas.

Entrevistado antes de recibir el reconocimiento, Montemayor Aguilar expresó que “la semilla tiene que estar desde nuestros niños y niñas. Si empezamos con educación ambiental obligatoria para todos desde chiquititos, que sea una materia que esté en todas las escuelas en el país, habrá muchos guardabosques. Si todos crecemos con educación ambiental será muy fácil ayudar a contrarrestar lo que está pasando porque nos estamos comiendo a cucharadas grandes el planeta”.