Proponen reformas en tema de armas y movilidad

La Comisión Permanente de la Sexagésima Novena Legislatura, presidida por la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño, convocó oficialmente al pleno para un Segundo Período Extraordinario de Sesiones, con una agenda centrada en dos iniciativas de gran impacto: una reforma federal sobre portación de armas y una modificación a la Ley de Movilidad estatal.

El punto central del orden del día fue el análisis y posible aprobación de una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Regulación

Esta propuesta, que busca regular la portación de armas reservadas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas, de ser avalada por el legislativo chiapaneco será presentada formalmente al Congreso de la Unión para su discusión a nivel federal.

Asimismo, se someterá a consideración una Iniciativa de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, con el objetivo de modernizar el marco legal en esta materia fundamental para el desarrollo y la conectividad de la entidad.

Previo a la definición de la agenda legislativa, durante la sesión de la Comisión Permanente se atendieron asuntos relacionados con cambios en gobiernos municipales.

Se declaró la falta definitiva de la regidora Roxana Santiago López en el Ayuntamiento de Huitiupán, nombrando en su lugar a la ciudadana Rosalinda Encino Pérez.

Licencia temporal

De forma paralela, se aprobó la licencia temporal por 180 días de la segunda regidora de Palenque, Carmen Morales Jiménez. Para cubrir el cargo, se designó a Karla Oralia Villanueva Bassoul.

Adicionalmente, la Comisión Permanente autorizó la renuncia de Ana Isabel Argueta Chiñas al cargo de síndica del municipio de Villa Comaltitlán.