Proponen solución a conflicto agrario de décadas

Integrantes de la comunidad tsotsil Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo les entregaron a autoridades, tanto estatales como federales, su propuesta para solucionar el conflicto agrario que se mantiene con parte de grupo del Paraíso del Grijalva y que data de hace 50 años.

Durante un evento en el auditorio Mártires 6 de octubre de 1984, el comisariado de bienes comunales de la OCEZ Casa del Pueblo, Jesús Vázquez Solano, hizo la entrega del acta de asamblea, donde los ocho barrios que conforman la organización realizaron una propuesta.

En su participación, el comisariado recordó que durante agosto de 2022 hicieron una propuesta referente a cuatro mil hectáreas, misma que fue ignorada por las autoridades de ese momento.

Flexibilidad

Reiteró que la nueva propuesta expresa la flexibilidad que tiene la OCEZ Casa del Pueblo para solucionar el conflicto, la cual se discutió en una asamblea realizada el pasado 14 de junio, retomando lo señalado en la mesa institucional del día siete de mayo.

Este hecho se da a unas semanas que la propia organización hubiera denunciado el destrozo de cinco mil metros de alambrado, así como la quema de pastizales y robo de ganado vacuno, realizados los días 11 y 20 de julio en el predio denominado “Jech-jobel”.