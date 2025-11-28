Proponen tipificar el acecho en la entidad

Con el fin de dotar de herramientas legales a las autoridades para combatir el hostigamiento persistente, la diputada Andrea Negrón presentó una iniciativa para incluir el delito de acecho en el Código Penal del Estado.

La propuesta busca llenar un vacío legal que hoy dificulta la intervención temprana en casos de vigilancia, seguimiento o acoso reiterado, ya sea de manera física o a través de medios digitales.

La legisladora subrayó que el acecho no solo genera un temor real en las personas, sino que también restringe su libertad y altera su vida diaria, afectando de manera desproporcionada a las mujeres.

En la actualidad, las figuras penales existentes son insuficientes, ya que no contemplan la naturaleza continua de estas conductas ni permiten una acción preventiva antes de que se agraven las situaciones de riesgo.

Negrón recordó que, como signatario de tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará, México está obligado a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, incluyendo el acecho. Asimismo, señaló que estados como Nuevo León y el Estado de México ya han dado pasos importantes al incorporar este tipo penal en sus legislaciones locales.

Marco jurídico

“Es indispensable contar con un marco jurídico que garantice protección temprana y efectiva para quienes viven bajo una intimidación constante. Chiapas debe avanzar hacia una legislación moderna que priorice la seguridad y la dignidad de las personas”, expresó la diputada.

La iniciativa plantea incorporar el delito de acecho en el Título Sexto del Código Penal, dedicado a la paz y seguridad de las personas, con lo que se busca ofrecer una respuesta clara y oportuna ante estas formas de violencia.