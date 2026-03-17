Proponen trampa artesanal contra mosca del GBG

Productores de ganado han impulsado y difundido las denominadas trampas artesanales Matrix como una alternativa para enfrentar la plaga de la mosca del gusano barrenador, que mantiene presencia en los hatos ganaderos de la costa de Chiapas. Así lo señaló en entrevista el director general del Rastro Regional de Tapachula, Jorge Ortiz Arévalo.

Con materiales reciclables y atrayentes orgánicos, productores agrícolas y autoridades del Soconusco han estructurado trampas artesanales para combatir la mosca del gusano barrenador, la cual se ha convertido en una amenaza para el sector ganadero, las mascotas y la fauna silvestre, e incluso para las personas. El objetivo es atraer y eliminar a los insectos adultos con fines de monitoreo y control.

Proceso

La mosca es capturada mediante combinaciones que funcionan como atrayentes orgánicos, como hígado molido de res y vísceras de pescado. Una vez que los insectos se acercan a las trampas Matrix, quedan adheridos en grandes cantidades, lo que implica su eliminación. Sin embargo, se reconoce que no es la solución ideal, ya que se requiere de plantas de moscas estériles para lograr un combate más eficiente.

A pesar de ello, en el Comité del Sistema Producto Bovino Carne del Estado señalan que se trata de una alternativa que están impulsando, debido a que la trampa Matrix es un modelo práctico, económico y de elaboración artesanal que permitiría disminuir la presencia de la mosca parásita.

La propuesta fue realizada por el médico veterinario zootecnista Juan Pablo Flores Mujica, integrante del sector Agricultura Chiapas en el Distrito de Desarrollo Rural 08 Tapachula. Con el acompañamiento del estratega investigador David Josué López, así como de ganaderos organizados de la entidad, se ha dado difusión a este método.

De acuerdo con informes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los últimos reportes suman cinco mil 995 casos de gusano barrenador en animales y 122 casos en humanos. Ante ello, el secretario del Comité del Sistema Producto Bovino Carne del Estado, Jorge Ortiz Arévalo, expuso que la trampa artesanal Matrix funciona como un sistema de contención, mediante un método mecánico de trampeo de insectos.