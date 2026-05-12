Proponen transportistas aumento a 14 pesos

En una reunión sostenida en las últimas horas, transportistas organizados de diferentes rutas de la capital chiapaneca plantearon que es necesario actualizar la tarifa del pasaje en su modalidad colectiva en al menos 14 pesos, argumentando que el ajuste permitirá mejorar las condiciones mecánicas y tecnológicas de las unidades, además de fortalecer la seguridad de los usuarios.

Los representantes del sector afirmaron que el incremento propuesto difícilmente alcanzará para adquirir vehículos nuevos, pero sí para garantizar que las unidades actuales operen en condiciones óptimas. “Con este ajuste, nuestro sector tendría el compromiso de tener unidades mecánicamente óptimas y con tecnología que dé certeza y confianza a nuestros usuarios”, señalaron en un pronunciamiento conjunto.

Estándares de calidad

Los transportistas subrayaron que el aumento no responde a un afán recaudatorio, sino a la necesidad de cumplir con estándares mínimos de calidad y seguridad ante el desgaste de la flota vehicular y el alza constante de insumos como combustible, refacciones y llantas.

“Queremos que el usuario viaje seguro, en unidades que cumplan con la normativa y que ofrezcan un servicio confiable. Por eso es urgente este ajuste”, agregaron los líderes del sector durante el encuentro.

Hasta el momento, ni la Dirección de Transporte del Ayuntamiento de Tuxtla ni la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado han emitido una postura oficial sobre la solicitud.

Tampoco se ha informado si habrá mesas de diálogo con los concesionarios para analizar la viabilidad del incremento.