Prosperidad compartida con apoyo a micronegocios

Como parte de la prosperidad compartida que impulsa el gobierno local, alrededor de cinco mil micronegocios recibirán un apoyo único de seis mil pesos a través de un programa que llegará de manera directa a las personas beneficiadas, enfatizó el director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales.

Dijo que se trata de un proyecto estratégico para favorecer a quienes están rezagados y que muchas veces no son atendidos para mejorar las condiciones que enfrentan.

Espinosa Morales comentó que las brigadas están recorriendo las 104 colonias más vulnerables de Tuxtla Gutiérrez (por ahora solo en la capital aplicará el programa), para identificar a las personas que serán beneficiadas.

Casos

Aplicará para aquellos casos donde haya una tienda de abarrotes, talacheras, puestos de personas que venden pollos y otros micronegocios. Uno de los parámetros a considerar, es que estén en zonas olvidadas y que el negocio sea real.

La brigada que está haciendo el recorrido llevará a cabo un levantamiento de información que incluye el lugar del negocio, el nombre completo de las personas, números de teléfonos para contactar y hasta una geolocalización para tener la referencia del lugar.

Después vendrá una etapa de evaluación y fiscalización, a fin de que el apoyo llegue realmente a las personas que lo necesitan y que no haya intermediarios en el tema.

Hay enfoque

Hay interés del gobierno, agregó el director general del Icatech, en que el programa llegue a las personas que lo requieren, además de que el recurso se están etiquetando para los fines que marca dicha política pública local.

Aunque en esta ocasión el apoyo es único, mencionó que la idea es ampliar la cantidad y que se pueda repetir en los siguiente años, para que la población no se sienta en el olvido.

Finalmente, el director general del Icatech enfatizó que todo este recurso es fiscalizado y se prevé que los primeros pagos se estén liberando a finales del mes de julio.