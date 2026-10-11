Protección Civil mantiene atención ante lluvias

Derivado de la acción conjunta de tres fenómenos hidrometeorológicos localizados en el Océano Pacífico y el Golfo de México, que han generado humedad y lluvias de fuertes a muy fuertes en la entidad, se han presentado diversas afectaciones en algunos municipios, mismos que han sido atendidos por el Sistema Estatal de Protección Civil (PC).

Dentro de las atenciones prioritarias se encuentran: la caída de un dren pluvial en el municipio de La Concordia, en la que ya trabaja la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Caminos para la rehabilitación de este puente.

De igual forma, el puente Chinaca, del municipio de Mezcalapa, presentó afectaciones, por lo que el equipo de la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos (DIAR) se trasladó a la zona a fin de determinar si es seguro el tránsito en ese puente, se informó que por el momento se encuentra habilitada una vía alterna para que las comunidades no se queden incomunicadas.

Se reportó en el municipio de Oxchuc, en la comunidad Kólol, la crecida de un río en la que ya se encuentra trabajando el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) para verificar los daños en esa región y dar atención oportuna a las familias.

En tanto, por el efecto mar de fondo algunas viviendas se han visto afectadas por el ingreso de agua en los municipios de Arriaga y Tonalá, por lo que se ha entregado ayuda humanista en coordinación con los municipios.

En la cabecera municipal de Huixtla se registró un socavón que fue atendido desde el primer momento; sin embargo, por la continuidad de las lluvias el terreno tiende a deslizarse, por lo que se movilizó una retroexcavadora y se colocaron piedras para atender la situación. La circulación vehicular continúa con normalidad aunque el área permanece acordonada.

De manera general se atienden deslaves y encharcamientos por la crecida de ríos y arroyos, en tanto, el centro ecoturístico Ojo de Agua mantiene un cierre temporal debido a las condiciones del tiempo.

En coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se realizan trabajos de limpieza en distintos tramos carreteros en donde se han reportado la caída de rocas.