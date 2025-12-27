Protección Civil mantiene vigilancia permanente

Personal de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente en puntos estratégicos de San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y visitantes que han comenzado a llegar a la colonial ciudad.

Desde este lunes se pudo observar en andadores, plazas y parques, un buen número de vacacionistas que decidieron tener como destino al valle de Jovel.

Saldo blanco

Protección Civil reportó que hasta el momento, han atendido únicamente reportes menores, manteniendo coordinación constante con los distintos cuerpos de emergencia.

Como resultado de estas acciones, brindaron atención preventiva a una persona en un centro ecoturístico, sin requerir traslado hospitalario.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, evitar el exceso de velocidad y no manejar bajo los efectos del alcohol.