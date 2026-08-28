Protección Federal ofrece 400 plazas de trabajo

El Servicio de Protección Federal abrió en Chiapas una jornada de reclutamiento con 400 plazas disponibles para mujeres y hombres interesados en incorporarse a esta institución de seguridad, con la posibilidad de desarrollar una carrera dentro del gobierno federal.

Fernando Camacho Morales, director de Vinculación e Información Ocupacional del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Chiapas, destacó que este tipo de jornadas forman parte de las acciones para vincular a la población con empleos formales y con respaldo institucional.

Por su parte, el oficial Óscar Morales informó que la convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años, con escolaridad mínima de secundaria.

Entre los requisitos se encuentra una estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres; en el caso de los varones, deberán contar además con cartilla militar liberada.

Uno de los aspectos fundamentales es contar con disponibilidad permanente para viajar y cambiar de residencia, ya que se trata de una plaza federal y los elementos pueden ser asignados a cualquier estado del país.

La jornada de reclutamiento se lleva a cabo en las oficinas de la Unidad Regional Tuxtla Gutiérrez del Servicio Nacional de Empleo (SNE), ubicadas en la 3.ª Poniente, entre avenida Central y 1.ª Sur, en horario de 09:00 a 15:00 horas, hasta el 28 de agosto.

Posibilidad profesional

El Servicio de Protección Federal se encarga de brindar seguridad, custodia y vigilancia a instalaciones, bienes y personas de la Administración Pública Federal.

Entre los espacios que resguarda se encuentran embajadas, aeropuertos, judicaturas, penales federales y distintas dependencias gubernamentales.

A diferencia de otras corporaciones, precisó, sus funciones no están enfocadas en el combate a la delincuencia organizada, sino en salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir delitos y contribuir a preservar el orden y la paz. En materia salarial, quienes ingresen con el grado de guardia recibirán un sueldo inicial de 13 mil 600 pesos mensuales.

Conforme avancen en la escala jerárquica, podrán acceder a mejores percepciones, hasta alcanzar alrededor de 60 mil pesos en los grados superiores. Durante el reclutamiento se aplican filtros iniciales para determinar quiénes pueden continuar con el proceso.

Los aspirantes seleccionados posteriormente son citados a Ciudad de México (CDMX) para las evaluaciones médicas, psicológicas, toxicológicas y poligráficas.

Quienes aprueben estos exámenes pasan al curso de formación, con una duración aproximada de mes y medio, bajo un esquema internado en San Juan Teotihuacán, Estado de México (Edomex).

Durante este periodo, Protección Federal cubre el alojamiento, la alimentación y la certificación de los participantes.

Al concluir de manera satisfactoria la formación, los aspirantes firman su contrato y nombramiento, para posteriormente ser asignados a cualquier entidad del país.