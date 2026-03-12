Protege nuevo decreto más de 900 hectáreas

El reciente anuncio que hizo el Gobierno de Chiapas con la creación de una nueva área natural protegida llamada, “Coapilla: El Bosque del Quetzal”, implica la conservación de 959 hectáreas, enfatizó Malena Torres Abarca, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

Se informó que esta acción “representa un paso importante en la agenda ambiental y refleja el trabajo coordinado que se viene impulsando desde la institución”.

Malena Torres, quien acompañó en el acto protocolario al gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que se trata de una protección en una espacio clave para la entidad.

“Coapilla - El bosque del quetzal” se trata de un bosque que juega un papel fundamental para conservar al quetzal, una especie emblemática en la región.

Hecho histórico

El decreto fue calificado como un hecho histórico, debido a que se han emitido alrededor de 10 declaratorias de protección al medio ambiente.

“Y refleja una política ambiental que busca garantizar la preservación de los ecosistemas, el cuidado del agua y la calidad del aire para las futuras generaciones”, se destacó.

Los trabajos de la Semahn, que dirige Torres Abarca, han sido importantes para impulsar acciones que fortalecen la protección del medio ambiente.