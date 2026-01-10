Protege vacunación a las mascotas del frío

Miguel Ángel Aguirre, director del Centro de Control Canino Municipal (Cecam), indicó que al igual que los humanos, los perros y gatos con las bajas temperaturas quedan expuestos a padecer enfermedades, sobre todo, aquellos en situación de calle.

Los perros pueden sufrir enfermedades de tipo viral, como el moquillo canino o la parainfluenza, conocida coloquialmente como la “tos de las perreras”, la cual provoca estornudos o inflamación en la garganta.

Problemas asmáticos

Del mismo modo, las bajas temperaturas exacerban problemas asmáticos en perros, alguno de los cuales también pueden ser alérgicos al propio frío y, tal como sucede con los humanos, provocar el cierre de las vías aéreas.

Hay perros, indica Ángel Aguirre, que son más susceptibles por alguna comorbilidad por la edad, “muy grandes o muy cachorros”. Lo mismo sucede con los gatos, quienes pueden sufrir de rinotraqueítis felina, la cual, indica el experto, es evitable si la mascota tiene su esquema completo de vacunación.

Cuidados

Además de la vacunación, Ángel Aguirre enfatiza que es importante mantener una buena alimentación en las mascotas, para que tengan buenas defensas, además de resguardarlos en un lugar bajo techo, ya sea dentro de casa o en un lugar especial para animales.

Hasta el momento el Cecam no ha tenido registro de perros fallecidos, excepto por uno que se hizo viral el día 6 de enero, aunque, indica, tienen dudas de que haya fallecido por el frío. “A lo mejor fue circunstancial”, dice Ángel Aguirre, argumentando que se veía con la suficiente condición para resguardarse.