Protegen de plagios a pueblos y comunidades

La senadora Susana Harp Iturribarría visitó Tuxtla Gutiérrez para participar en la Convención Internacional Unach 2026, para impartir una ponencia sobre la Ley federal de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

Ante las y los estudiantes, destacó el concepto de derecho colectivo, para que todas las comunidades de Chiapas y de todo el país puedan entender los nuevos derechos que ya están reconocidos en esta nueva ley federal, para que no les plagien y se organicen.

En el caso de Chiapas, dijo, que hay un enorme trabajo en cuanto a este tema, ya que existen un sinfín de elementos de cultura e identidad que se deben proteger y conservar; para eso es necesario capacitar y orientar a las y los artesanos.

Para socializar esta ley y hacerla llegar a los pueblos y comunidades indígenas, ha recorrido varios lugares. En Chiapas ha trabajado con K’inal Antsetik, una organización de comunidades diversas con sede en San Cristóbal de Las Casas.

“Con ellos he trabajado directamente con muchas comunidades, aterrizando la ley y cómo la pueden usar en su beneficio”. Destacó que hay una gran sensibilidad de parte de muchos servidores públicos, empezando por el gobernador Eduardo Ramírez, “y lo digo porque lo conozco, porque fue mi compañero en el Senado y porque he visto su trabajo”.

Ley de cafeticultura

La senadora mencionó que, junto al gobernador, cuando estaba en el Senado, presentó una ley de cafeticultura a nivel nacional para que todos los productores de México se puedan organizar, especialmente los de pequeña y mediana escala.

La idea es que tengan voz y voto y el coyotaje no los perjudique más. Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, son mayores productores de café y es ahí donde se debe trabajar más. “La ley ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y ahora hay que aplicarla”.