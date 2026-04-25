Protegen dunas costeras en Puerto Arista

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha implementado acciones preventivas en el Santuario Playa Puerto Arista, ubicado en el municipio de Tonalá, Chiapas, con el propósito de proteger la biodiversidad de esta importante zona costera, donde se localiza esta Área Natural Protegida (ANP)

Dentro de estas acciones, destaca la protección de las dunas costeras mediante la colocación de polines de madera y soga, con el fin de delimitar y resguardar estos espacios naturales, fundamentales para la conservación de diversas especies de fauna silvestre, sobre todo la tortuga marina que arriba a estas playas para desovar.

Trabajos

La colocación de estos polines comenzó el 10 de abril. Inspectores de la Profepa han colocado, a lo largo de tres dunas, polines de aproximadamente dos metros de altura separados por una distancia de tres metros entre cada uno. El proyecto contempla la delimitación de más de diez dunas, con una extensión aproximada de cien metros lineales cada una, y se espera que concluya en tres semanas.

Los materiales empleados en este proyecto provienen de procedimientos administrativos mediante los cuales se aseguró madera proveniente de la tala ilegal en el municipio de Altamirano, Chiapas, y que ahora son aprovechados para la protección ambiental.

Continuarán acciones

La Profepa continuará realizando acciones para proteger la Playa Puerto Arista, uno de los santuarios más importantes para el desove de las tortugas marinas en el estado de Chiapas.