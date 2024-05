Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Srabajadores del Estado (ISSSTE) en Tapachula realizaron una protesta en el marco del Día del Trabajo, en la que exigieron atención a las graves carencias, tanto de los trabajadores como insumos en la Clínica Hospital ISSSTE “Dr. Roberto Nettel Flores”. Señalan que directivos han hecho oídos sordos a las protestas que se han realizado.

Ante esta situación encabezaron una nueva movilización en la que exigieron la destinación de recursos para solventar las necesidades.

Ni el delegado en Chiapas ni la autoridad federal atienden las protestas que realizan los sindicatos de trabajadores de la Federación, tampoco de los mismos trabajadores de la salud de la clínica, expuso en entrevista Jaime Guzmán Barrios, delegado sindical de trabajadores del ISSSTE Tapachula.

Reclamos

Expuso que son los trabajadores del ISSSTE quienes reciben los reclamos de la población derechohabiente, pues a pesar de que el poco personal hace su mejor esfuerzo, la falta de insumos impide dar una eficiente atención a los pacientes que buscan servicios médicos en la clínica.Señalan que el personal administrativo, enfermeros y médicos no cuentan con lo necesario, sin embargo los encargados no dan la cara; los equipos esenciales como el de rayos X, de laboratorios, insumos de curación, medicamentos, presentan deterioros e incluso muchos no funcionan o no se tienen.