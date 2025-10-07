Protestan choferes por operativos

Choferes del transporte público de Tapachula realizaron un paro y bloquearon la carretera al antiguo aeropuerto, al sur de la ciudad, en donde denunciaron acoso por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, que ha emprendido operativos de regularización.

Actividad

Durante la inspección solicitan los documentos, piden cumplir con la seguridad hacia los usuarios, evitando el exceso de velocidad y les recomiendan que respeten las señales de tránsito.

Los conductores de las rutas Cobach, Soldaridad, Indeco, Vergel y Libertad el Carmen, entre otras, demandaron a las autoridades competentes instalar una mesa de atención, en la que también participen los dueños de las concesiones ya que les han incrementado la cuota de las cuentas.

Consideraron que los operativos se han convertido en una forma de acoso hacia ellos, porque además en los últimos días han sido expuestos en redes sociales que los graban al conducir a exceso de velocidad, disputar pasaje y pasarse los altos.

Piden mesas de atención

Ante el paro y bloqueo, acudieron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), por lo que procedieron a liberar la vía de comunicación, aunque pidieron mesas de atención.

Señalaron que para cubrir las cuotas que les imponen los dueños de los permisos tienen que ir a exceso de velocidad, ya que carecen de salario fijo, seguro y otras prestaciones sociales.