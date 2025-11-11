Protestan choferes por saturación de rutas

Ante la amenaza de los “pulpos” del transporte de incrementar el número de unidades para la prestación del servicio en la ruta Nuevo Milenio-Centro de Tapachula, choferes de colectivos paralizaron actividades y pidieron la intervención de las autoridades ya que, aseguran, existe saturación.

Las 30 unidades suspendieron el servicio y se estacionaron en la carretera del antiguo aeropuerto, en donde denunciaron que pretenden incrementar a 42, lo cual vendrá a afectar aún más la economía de los choferes que tienen que cubrir las altas cuotas que les exigen los dueños de las concesiones, aparte de la gasolina.

Por ese motivo, solicitaron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para que no se otorguen nuevas concesiones, tal como lo están solicitando los “pulpos” que manejan el transporte a su antojo.

Solicitan estudios

Asimismo, pidieron que se realicen estudios de factibilidad en cada una de las rutas de Tapachula, toda vez que en muchas de ellas existe saturación de unidades, por lo que resulta complicado para los conductores cubrir las cuentas, llenar el tanque de gasolina y el lavado de la unidad.

También denunciaron la operación de unidades “piratas” que operan sin contar con el permiso de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), pero supuestamente con el aval de funcionarios de esa dependencia que los protegen.