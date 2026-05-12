Protestan cientos de cañeros en Huixtla

Ante presuntas irregularidades entre sus directivos y la falta de pago de preliquidaciones de sus cosechas, productores de caña de los municipios de la región del Soconusco iniciaron un bloqueo en el ingenio azucarero Belisario Domínguez ubicado en el municipio de Huixtla.

Pidieron la renuncia del dirigente de la Asociación de Productores de Caña, Gilberto Ocaña, al que indican de haberlos abandonado a su suerte en las negociaciones con la empresa del Grupo Porres.

La vara del dulce se siembra en los municipios de Huixtla, Tuzantán, Mazatan, Huehuetán, Tapachula, Villa Comaltitlán, entre otros, quienes exigieron mejores precios de su producción.

Denunciaron que el Grupo Porres, prioriza el corte de la caña en predios de su propiedad y rentados, dejando de lado a los socios de la organización de productores.

Además señalaron que existe retraso en el pago de las preliquidaciones, afectando con ello la economía de los cañeros de toda la región.