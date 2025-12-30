Protestan ciudadanos por calidad del servicio de agua

Un grupo de ciudadanos se manifestaron frente al palacio municipal para exigir una mejor calidad en el agua que se ofrece a San Cristóbal, e invitaron a las distintas colonias y barrios a organizarse para exigir un pago justo por el servicio.

Integrantes de la coordinación de organizaciones sociales denunciaron que en Sapam no hay una tarifa para toda la ciudad, pues mientras que, a partir de 2026, algunas colonias pagarán 200 pesos mensuales, lo que equivale a 2,400 pesos anuales, otros ciudadanos pagaran 960 pesos por recibir el servicio todo el año.

Estas precios preferenciales, indican, se usan de forma política. Ante esto, manifestantes llamaron a que todos los habitantes se organicen y elaboren sus propios concentrados de usuarios de agua y exijan a Sapam el pago de la tarifa más baja.

En un acercamiento con el director de Sapam, se les explicó a organizaciones que el municipio no tiene influencia en el servicio de agua, ya que es una institución descentralizada. Sin embargo, señalan, esto sólo se da en la teoría.

"Si realmente fuera descentralizada, se consultaría a todos los barrios y colonias y en asambleas se elegiría al director", dijeron los manifestantes, quienes expusieron que es el presidente municipal en turno quien nombra al director de Sapam.