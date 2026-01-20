Protestan colectiveros contra el pirataje

En protesta por la “invasión de unidades piratas”, presuntamente con la protección de personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), choferes del transporte colectivo realizaron una manifestación en Tapachula.

Fue a la altura de la entrada principal de la colonia Colinas del Rey, en donde un grupo de 40 conductores de la ruta Galaxias-Estación y Centro, se manifestaron en forma pacífica, en la que pidieron que se proceda a sacar de circulación las combis irregulares.

Carlos Daniel Mendoza explicó que no solamente se está permitiendo la circulación de vehículos “piratas”, sino que las autoridades del ramo, presuntamente pretenden autorizar más concesiones, a favor de los “pulpos del transporte” en diversas rutas, lo que les afectaría sobremanera.

“La ruta Colinas del Rey-Centro se encuentra cubierta con suficientes unidades para atender a los usuarios, pero pretenden incrementar más unidades y con ello nos obligan a circular a mayor velocidad, cometer accidentes y poner en riesgo a los pasajeros, para poder cubrir con la cuota diaria que nos exigen los dueños de las concesiones”.

Exigieron a la dependencia de Gobierno del Estado que atienda su petición y proceda a retirar las unidades irregularidades y evite otorgar más permisos.